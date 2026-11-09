LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal bei unverändertem fairen Aktienwert von 17 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Die Aktien des Chemiekonzerns seien fundamental unterbewertet, schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Einschätzung. Zum Jahresende rücke die vertraglich gesicherte Verkaufsoption für die Beteiligung an dem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior stärker in den Fokus. Spengler sprach von einem wichtigen Werttreiber./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Kaufen
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
12.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
12.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-PVR: LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu LANXESS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|11.55
|-1.70%
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|11:59
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DZ BANK
LANXESS Kaufen
|11:52
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