Um 16:28 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 28'833 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,04 EUR aus. Bei 11,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 319'897 Stück.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 49,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.11.2026 Kursverluste bis auf 10,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,096 EUR belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,637 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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