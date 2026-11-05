LANXESS 12.17 CHF 2.95% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu den Sorgen der Investoren seien die Resultate des Chemiekonzerns recht "Ok" gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.