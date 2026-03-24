LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Overweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14.70 €
|
Abst. Kursziel*:
22.45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
15.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.13%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
24.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
24.03.26
|LANXESS Aktie News: Bullen treiben LANXESS am Dienstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
24.03.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
24.03.26
|LANXESS Aktie News: Anleger greifen bei LANXESS am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)