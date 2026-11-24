Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LANXESS-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54.96 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 181.951 LANXESS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 11.53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’097.89 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 79.02 Prozent.

LANXESS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 984.35 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch