|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer LANXESS-Einstieg?
|
24.11.2026 10:02:13
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren LANXESS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LANXESS-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54.96 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 181.951 LANXESS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 11.53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’097.89 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 79.02 Prozent.
LANXESS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 984.35 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.