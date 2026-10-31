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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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02.11.2026 13:40:28

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
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13:40 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
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