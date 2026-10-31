Knorr-Bremse 82.86 CHF 0.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.