Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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02.11.2026 13:40:28
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
82.86 CHF 0.18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
123.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.60 €
|
Abst. Kursziel*:
43.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.06%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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