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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie abgegeben.
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Knorr-Bremse veröffentlicht.
5 Experten stufen die Knorr-Bremse-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 118,29 EUR beziffert, während der aktuelle Knorr-Bremse-Kurs an der Börse XETRA bei 90,40 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|118,00 EUR
|30,53
|30.10.2026
|Barclays Capital
|94,00 EUR
|3,98
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|38,27
|30.10.2026
|Warburg Research
|131,00 EUR
|44,91
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|126,00 EUR
|39,38
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|19,47
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|126,00 EUR
|39,38
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Knorr-Bremse
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
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|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
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|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
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|28.09.26
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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