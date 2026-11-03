Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er den rückläufigen Auftragseingang im Zuggeschäft. Dies sowie die Dekonsolidierung des HVAC-Geschäfts reflektiere das neue Kursziel./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.80 €
|
Abst. Kursziel*:
43.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.56%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
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31.10.26
|Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, buy (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, buy (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, buy (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
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