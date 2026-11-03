Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’787 -0.1%  SPI 20’843 -0.1%  Dow 51’984 0.4%  DAX 25’824 -0.6%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 6’142 -0.6%  Gold 3’905 -1.1%  Bitcoin 63’130 0.5%  Dollar 0.8194 0.0%  Öl 106.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
adidas-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Novartis-Aktie höher: Forschungskooperation mit BioArctic beendet
Lonza-Aktie tiefer: US-Übernahme soll 250 Millionen Franken Umsatz bringen
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Bau von neuem Inbetriebsetzungszentrum in Weinfelden gestartet
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

84.50
CHF
2.30
CHF
2.80 %
12:38:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 11:14:03

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
84.84 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er den rückläufigen Auftragseingang im Zuggeschäft. Dies sowie die Dekonsolidierung des HVAC-Geschäfts reflektiere das neue Kursziel./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
126.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.80 € 		Abst. Kursziel*:
43.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
92.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.56%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremse

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:14 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen