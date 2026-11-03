Knorr-Bremse 84.84 CHF 0.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 131 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Bremsenherstellers seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er den rückläufigen Auftragseingang im Zuggeschäft. Dies sowie die Dekonsolidierung des HVAC-Geschäfts reflektiere das neue Kursziel./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.