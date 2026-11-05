Knorr-Bremse 87.50 CHF 1.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.