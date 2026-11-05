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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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05.11.2026 13:13:14

Knorr-Bremse Neutral

Knorr-Bremse
87.50 CHF 1.17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
106.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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17.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
95.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.17%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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13:13 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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