|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Knorr-Bremse-Anlage?
|
20.11.2026 10:02:10
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Knorr-Bremse-Papier an diesem Tag bei 55.66 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 179.662 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’726.55 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 19.11.2026 auf 93.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 67.27 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 15.44 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers belief sich damals auf 80.80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
19.11.26
|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.