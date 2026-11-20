Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Knorr-Bremse-Papier an diesem Tag bei 55.66 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 179.662 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’726.55 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 19.11.2026 auf 93.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 67.27 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 15.44 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers belief sich damals auf 80.80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch