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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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30.10.2026 07:53:01

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
81.55 CHF -1.13%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, lieferten aber den Pessimisten mehr Argumente als den Optimisten, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag. Der enttäuschende Auftragseingang bei Schienenfahrzeugen sei klar negativ, während das Nutzfahrzeuggeschäft hier positiv überrascht habe. Dazu habe Knorr-Bremse den im Juli angehobenen Jahresausblick bestätigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.25 € 		Abst. Kursziel*:
35.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.08%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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07:53 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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