Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, lieferten aber den Pessimisten mehr Argumente als den Optimisten, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag. Der enttäuschende Auftragseingang bei Schienenfahrzeugen sei klar negativ, während das Nutzfahrzeuggeschäft hier positiv überrascht habe. Dazu habe Knorr-Bremse den im Juli angehobenen Jahresausblick bestätigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.25 €
|
Abst. Kursziel*:
35.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.08%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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29.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
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29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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28.10.26
|Knorr-Bremse wird für 2026 etwas optimistischer für Umsatz und Mittelzufluss (AWP)
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28.10.26
|EQS-News: Knorr-Bremse mit erneut starkem Quartal (EQS Group)
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28.10.26
|EQS-News: Knorr-Bremse delivers another strong quarter (EQS Group)
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28.10.26
|EQS-Adhoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: With an overall strong Q3/26 Rail Division Order Intake below expectations | Revenue and FCF expected at upper end of guidance ranges (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
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