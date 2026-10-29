Knorr-Bremse 81.55 CHF -1.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, lieferten aber den Pessimisten mehr Argumente als den Optimisten, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag. Der enttäuschende Auftragseingang bei Schienenfahrzeugen sei klar negativ, während das Nutzfahrzeuggeschäft hier positiv überrascht habe. Dazu habe Knorr-Bremse den im Juli angehobenen Jahresausblick bestätigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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