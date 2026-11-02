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02.11.2026 09:28:17
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu
Der MDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.10 Prozent auf 30’503.85 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 342.546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.051 Prozent auf 30’487.72 Punkte an der Kurstafel, nach 30’472.32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30’587.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’475.99 Punkten erreichte.
MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30’450.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29’751.62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.54 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1.89 Prozent auf 32.95 EUR), AUTO1 (+ 1.69 Prozent auf 18.65 EUR), TUI (+ 1.55 Prozent auf 7.08 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.32 Prozent auf 122.60 EUR) und Lufthansa (+ 1.25 Prozent auf 7.26 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil KION GROUP (-2.01 Prozent auf 32.60 EUR), Knorr-Bremse (-1.38 Prozent auf 89.15 EUR), HENSOLDT (-1.21 Prozent auf 84.58 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.13 Prozent auf 87.80 EUR) und K+S (-0.69 Prozent auf 12.95 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 296’170 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41.665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.41 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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