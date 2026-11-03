Knorr-Bremse 84.79 CHF 0.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 127 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Montag in einem Resümee zum Quartalsbericht ihre Auftrags- und Umsatzschätzungen. Zudem gewichtete sie die Prognosen für das Jahr 2028 höher als bisher./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:23 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.