Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
84.45CHF
2.25CHF
2.74 %
14:04:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2026 13:10:05
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
84.79 CHF 0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 127 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Montag in einem Resümee zum Quartalsbericht ihre Auftrags- und Umsatzschätzungen. Zudem gewichtete sie die Prognosen für das Jahr 2028 höher als bisher./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.55 €
|
Abst. Kursziel*:
26.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.28%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Analysten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|84.45
|2.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:31
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|13:29
|
Warburg Research
init innovation in traffic systems Buy
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|13:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ryanair Neutral
|13:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Knorr-Bremse Buy
|13:07
|
DZ BANK
Visa Kaufen
|13:05
|
UBS AG
CTS Eventim Buy