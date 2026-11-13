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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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13.11.2026 13:15:19

Knorr-Bremse Halten

Knorr-Bremse
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef beim fairen Aktienwert von 107 Euro auf "Halten" belassen. "Das Ziel von 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 scheint ambitioniert, während die Profitabilitätsziele als eher konservativ gelten", schrieb Holger Schmidt am Freitag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten
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Knorr-Bremse 		Analyst:
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13:15 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
05.11.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
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