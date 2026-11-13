Knorr-Bremse 91.35 CHF 0.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef beim fairen Aktienwert von 107 Euro auf "Halten" belassen. "Das Ziel von 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 scheint ambitioniert, während die Profitabilitätsziele als eher konservativ gelten", schrieb Holger Schmidt am Freitag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.