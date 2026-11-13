MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 11.806 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (99.05 EUR), wäre die Investition nun 1’169.42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 15.80 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80.80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch