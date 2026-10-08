Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’593 0.7%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9292 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’187 1.3%  Bitcoin 68’784 1.3%  Dollar 0.8305 -0.1%  Öl 104.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Sunrise Communications138622040
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
VW-Aktie dennoch freundlich: Volkswagen zahlt Geldbusse wegen Ad-hoc-Verstoss
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Suche...
ETF Sparplan

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

90.95
CHF
-2.70
CHF
-2.88 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:22:38

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
92.99 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , von 125 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Schwäche im europäischen Schienengüterverkehr und regulatorische Unsicherheiten in der US-Lkw-Branche sorgten kurzfristig für Kursschwankungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Bild des Unternehmens ändere sich aber nichts. Dabei verwies er auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften außerdem den Erwartungen entsprechen, wobei der Auftragseingang positiv überraschen könnte./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
126.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.90 € 		Abst. Kursziel*:
26.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.00%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremse

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:22 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen