Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.90 €
|
Abst. Kursziel*:
26.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
100.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.00%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
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|Was Analysten von der Knorr-Bremse-Aktie erwarten (finanzen.net)
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30.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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30.09.26
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Analysen zu Knorr-Bremse
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|Knorr-Bremse Buy
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|30.09.26
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|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
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|Knorr-Bremse Underweight
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|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
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|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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