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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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31.07.2026 10:50:09

KION GROUP Outperform

KION GROUP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des gesenkten Ziels bleibe er für den Gabelstaplerhersteller zuversichtlich gestimmt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehöre zu den Profiteuren langfristiger Trends wie Automatisierung, Digitalisierung etc. pp./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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