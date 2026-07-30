KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des gesenkten Ziels bleibe er für den Gabelstaplerhersteller zuversichtlich gestimmt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehöre zu den Profiteuren langfristiger Trends wie Automatisierung, Digitalisierung etc. pp./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38.46 €
|
Abst. Kursziel*:
50.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.49%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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