MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KION GROUP-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82.18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 121.684 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 40.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’958.63 EUR wert. Mit einer Performance von -50.41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 5.32 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des KION GROUP-Papiers wurde der Erstkurs mit 24.19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch