KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler KION GROUP-Einstieg?
|
29.09.2026 10:02:12
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 29.09.2016 wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das KION GROUP-Papier bei 57.58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.737 KION GROUP-Aktien. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 28.09.2026 68.95 EUR wert, da der Schlussstand 39.70 EUR betrug. Damit wäre die Investition 31.05 Prozent weniger wert.
Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 5.18 Mrd. Euro beziffert. Das KION GROUP-IPO fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24.19 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
25.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
22.09.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu KION GROUP AG
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.