MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren angefallen

Am 29.09.2016 wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das KION GROUP-Papier bei 57.58 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.737 KION GROUP-Aktien. Die gehaltenen KION GROUP-Anteile wären am 28.09.2026 68.95 EUR wert, da der Schlussstand 39.70 EUR betrug. Damit wäre die Investition 31.05 Prozent weniger wert.

Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 5.18 Mrd. Euro beziffert. Das KION GROUP-IPO fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24.19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch