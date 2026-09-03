NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek;