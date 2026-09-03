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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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03.09.2026
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04.09.2026 07:04:22

KION GROUP Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Akash Gupta 		KGV*:
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