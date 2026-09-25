K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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25.09.2026 09:28:22
Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
Der MDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.72 Prozent stärker bei 31’003.96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348.816 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.695 Prozent fester bei 30’996.43 Punkten, nach 30’782.60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30’965.56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’053.76 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0.826 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, notierte der MDAX bei 32’267.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’972.64 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 30’034.59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.078 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3.19 Prozent auf 53.35 EUR), KION GROUP (+ 2.52 Prozent auf 40.25 EUR), Nordex (+ 2.39 Prozent auf 39.46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.11 Prozent auf 70.10 EUR) und Lufthansa (+ 2.06 Prozent auf 7.73 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-2.28 Prozent auf 12.44 EUR), Nemetschek SE (-1.22 Prozent auf 60.60 EUR), IONOS (-1.19 Prozent auf 34.80 EUR), AUMOVIO (-1.10 Prozent auf 36.00 EUR) und K+S (-1.02 Prozent auf 15.56 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 266’564 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.852 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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