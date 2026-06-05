KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 56 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.40 €
|
Abst. Kursziel*:
11.39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.12%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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