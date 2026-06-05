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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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08.06.2026 07:33:21

KION GROUP Hold

KION GROUP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 56 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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07:33 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
19.05.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
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