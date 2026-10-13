KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sven Weier bevorzugt die Aktien von Kion im Vergleich zu den mit "Neutral" gestarteten Jungheinrich-Papieren, wie aus einer Analyse vom Montagnachmittag hervorgeht. Kion dürfte von einer Ausweitung deutscher Konjunkturanreize stärker profitieren und sei außerdem in einer besseren Wettbewerbsposition gegenüber chinesischen Konkurrenten./rob/ajx/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.24 €
|
Abst. Kursziel*:
72.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.81%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
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