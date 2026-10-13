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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sven Weier bevorzugt die Aktien von Kion im Vergleich zu den mit "Neutral" gestarteten Jungheinrich-Papieren, wie aus einer Analyse vom Montagnachmittag hervorgeht. Kion dürfte von einer Ausweitung deutscher Konjunkturanreize stärker profitieren und sei außerdem in einer besseren Wettbewerbsposition gegenüber chinesischen Konkurrenten./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 16:06 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.