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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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13.10.2026 12:26:53

KION GROUP Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sven Weier bevorzugt die Aktien von Kion im Vergleich zu den mit "Neutral" gestarteten Jungheinrich-Papieren, wie aus einer Analyse vom Montagnachmittag hervorgeht. Kion dürfte von einer Ausweitung deutscher Konjunkturanreize stärker profitieren und sei außerdem in einer besseren Wettbewerbsposition gegenüber chinesischen Konkurrenten./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 16:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
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Sven Weier 		KGV*:
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05.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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