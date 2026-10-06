KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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07.10.2026 11:27:19
KION GROUP Buy
KION GROUP
32.84 CHF -2.51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion von 61 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Aussagen des Lagerbewirtschaftungsausrüsters zum dritten Quartal brauche es ein starkes viertes Quartal, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei indes günstig./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.12 €
|
Abst. Kursziel*:
65.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.71%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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