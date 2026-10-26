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26.10.2026 10:20:02

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer schätzt den Webhoster aufgrund seines profitablen Wachstums und des großen Kundenstamms von fast 7 Millionen überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: IONOS Buy
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Rating jetzt:
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Rating update:
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36.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
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10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
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