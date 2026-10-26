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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer schätzt den Webhoster aufgrund seines profitablen Wachstums und des großen Kundenstamms von fast 7 Millionen überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.