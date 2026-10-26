IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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26.10.2026 10:20:02
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer schätzt den Webhoster aufgrund seines profitablen Wachstums und des großen Kundenstamms von fast 7 Millionen überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.16 €
|
Abst. Kursziel*:
19.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.13%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
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|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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20.10.26
|EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-AFR: IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu IONOS
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|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
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|DZ BANK
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|07.08.26
|IONOS Neutral
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
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|07.08.26
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|UBS AG
|07.08.26
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|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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