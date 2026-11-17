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|Chefwechsel bei IONOS
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17.11.2026 09:25:00
Chefwechsel bei IONOS: Was der Wechsel von SAP-Vorstand Thomas Saueressig für die Aktien bedeutet
SAP verliert sein Vorstandsmitglied Thomas Saueressig.
"Mit Thomas Saueressig gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Expertise in Customer Management, Produktentwicklung und Innovation", sagte Ralph Dommermuth, Aufsichtsratschef von Ionos und Vorstandschef der Konzernmutter United Internet.
Bei SAP soll Saueressig seine Aufgaben schrittweise an Emmanuel Raptopoulos übergeben. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. "Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä.
Die IONOS-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 36,76 Euro, während die SAP-Aktie 1,38 Prozent auf 210,45 Euro nachgibt.
DJG/mgo/uxd
Dow Jones Newswires
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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