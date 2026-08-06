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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah attestierte dem Webhoster am Donnerstag solide Quartalszahlen und eine stärkere Dynamik./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.