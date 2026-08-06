IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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06.08.2026
SWX
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07.08.2026 12:28:34
IONOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Dhruva Kusa Shah attestierte dem Webhoster am Donnerstag solide Quartalszahlen und eine stärkere Dynamik./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Neutral
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.48%
|
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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