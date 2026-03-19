Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’560 -1.6%  SPI 17’517 -1.6%  Dow 46’225 -1.6%  DAX 23’010 -2.1%  Euro 0.9107 0.2%  EStoxx50 5’633 -1.8%  Gold 4’707 -2.6%  Bitcoin 55’982 -0.9%  Dollar 0.7940 0.2%  Öl 115.4 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swisscom-Aktie etwas fester: Will in Italien Handymasten mit Telecom Italia bauen
So viel Wert wäre mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen
Wie viel Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 1 Jahr verloren hätten
Swissquote-Aktie rutscht ab: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen
Clariant-Aktie sackt ab: Ausbau von PEG-Produktion in Texas zur Versorgung Amerikas
Suche...
eToro entdecken

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

21.80
CHF
2.30
CHF
11.79 %
10:50:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.03.2026 09:59:37

IONOS Neutral

IONOS
22.06 CHF 12.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Anbieters von Internetdiensten habe sich erneut abgeschwächt, schrieb Dhruva Kusa Shah in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die kurzfristigen Trends dürften Investoren nicht gerade zuversichtlich stimmen, nicht zuletzt mit Blick auf Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: IONOS Neutral
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24.05 € 		Abst. Kursziel*:
16.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
24.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?