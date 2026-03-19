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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Anbieters von Internetdiensten habe sich erneut abgeschwächt, schrieb Dhruva Kusa Shah in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die kurzfristigen Trends dürften Investoren nicht gerade zuversichtlich stimmen, nicht zuletzt mit Blick auf Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.