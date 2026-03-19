IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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IONOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Anbieters von Internetdiensten habe sich erneut abgeschwächt, schrieb Dhruva Kusa Shah in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die kurzfristigen Trends dürften Investoren nicht gerade zuversichtlich stimmen, nicht zuletzt mit Blick auf Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Neutral
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.05 €
|
Abst. Kursziel*:
16.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
|
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah
|
KGV*:
-
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18.03.26