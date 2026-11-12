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12.11.2026 12:20:00

IONOS Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight"belassen. Der Quartalsumsatz des Webhosters habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Das operative Ergebnis habe auch von höheren Margen profitiert./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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