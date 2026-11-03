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IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

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03.11.2026
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04.11.2026 07:08:09

IONOS Hold

IONOS
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: IONOS Hold
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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34.78 € 		Abst. Kursziel*:
9.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
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