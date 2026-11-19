Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 1.14 Prozent auf 3’997.73 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567.268 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.385 Prozent auf 3’968.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’952.85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’968.05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’997.76 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2.04 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’010.90 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 4’059.16 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der TecDAX bei 3’420.99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10.30 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 5.64 Prozent auf 179.80 EUR), AIXTRON SE (+ 4.64 Prozent auf 33.36 EUR), Siltronic (+ 4.53 Prozent auf 57.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.46 Prozent auf 50.60 EUR) und SMA Solar (+ 3.96 Prozent auf 47.24 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen freenet (-0.49 Prozent auf 24.24 EUR), United Internet (-0.24 Prozent auf 24.52 EUR), ATOSS Software (-0.24 Prozent auf 83.30 EUR), IONOS (-0.23 Prozent auf 34.50 EUR) und SAP SE (-0.18 Prozent auf 193.58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 351’186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch