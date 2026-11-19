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19.11.2026 10:02:05
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IONOS-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden IONOS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das IONOS-Papier an diesem Tag bei 26.60 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die IONOS-Aktie investiert hat, hat nun 3.759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 130.00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +30.00 Prozent.
Alle IONOS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.72 Mrd. Euro. Das IONOS-Papier wurde am 08.02.2023 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die IONOS-Aktie bei 18.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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