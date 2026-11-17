Um 15:40 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.24 Prozent auf 4’017.60 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 582.743 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.331 Prozent leichter bei 4’054.56 Punkten, nach 4’068.02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’054.56 Punkte, das Tagestief hingegen 4’015.54 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 4’015.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’093.24 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 3’476.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 2.88 Prozent auf 32.13 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.27 Prozent auf 48.60 EUR), PVA TePla (+ 1.86 Prozent auf 26.28 EUR), JENOPTIK (+ 1.06 Prozent auf 36.14 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 27.08 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-4.97 Prozent auf 2.79 EUR), SAP SE (-4.29 Prozent auf 204.25 EUR), IONOS (-3.61 Prozent auf 35.80 EUR), Nemetschek SE (-3.50 Prozent auf 61.95 EUR) und ATOSS Software (-3.42 Prozent auf 84.60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’325’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240.984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.83 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch