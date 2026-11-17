International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach einer hauseigenen Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aussagen aus dem Management der Airline-Holding deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. IAG liefere den Anlegern attraktive Barmittelerträge, welche durch im Branchenvergleich überdurchschnittliche Margen gestützt würden./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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