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FTSE 100-Kursentwicklung 06.11.2026 09:28:19

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1.57 Prozent leichter bei 10’612.87 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.296 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.014 Prozent auf 10’784.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’612.53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’784.16 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10’541.69 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 10’867.89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’735.78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.65 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2.12 Prozent auf 41.38 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1.25 Prozent auf 117.29 USD), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0.27 Prozent auf 14.38 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0.21 Prozent auf 4.28 GBP) und DCC (-0.08 Prozent auf 64.55 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3.26 Prozent auf 30.23 GBP), Glencore (-2.75 Prozent auf 4.83 GBP), AstraZeneca (-2.58 Prozent auf 136.80 GBP), Haleon (-2.55 Prozent auf 3.32 GBP) und Imperial Brands (-2.55 Prozent auf 29.84 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’721’024 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 270.754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Antofagasta plc 33.49 -1.76% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 151.80 -2.32% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155.00 0.65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Coca-Cola European Partners PLC 104.84 0.23% Coca-Cola European Partners PLC
Coca-Cola HBC AG 45.02 -0.56% Coca-Cola HBC AG
DCC plc 70.62 -0.29% DCC plc
Glencore plc 5.40 -3.81% Glencore plc
Haleon PLC 3.68 -0.73% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 14.40 -1.23% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 32.39 -2.90% Imperial Brands plc
International Consolidated Airlines S.A. 4.74 1.69% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1.05 -5.00% Lloyds Banking Group
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17.66 1.76% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
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