International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 645 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach seiner jüngsten Prognosesenkung für Ryanair schraubte Analyst Jaime Rowbotham auch seine Erwartungen für die Airline-Holding IAG zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er begründet dies mit der für 2027 erwarteten Treibstoffrechnung./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.56 £
|
Abst. Kursziel*:
31.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.64%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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