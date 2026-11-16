FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das International Consolidated Airlines-Papier an diesem Tag 3.04 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3’290.112 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Aktien wären am 13.11.2026 14’900.92 GBP wert, da der Schlussstand 4.53 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.01 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 19.61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch