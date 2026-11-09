FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.75 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 570.646 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 4.34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’474.89 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +147.49 Prozent.

International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch