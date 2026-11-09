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|Rentable International Consolidated Airlines-Anlage?
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1.75 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 570.646 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 4.34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’474.89 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +147.49 Prozent.
International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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