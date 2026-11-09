Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’880 0.6%  SPI 20’947 0.6%  Dow 52’022 1.4%  DAX 26’165 1.3%  Euro 0.9196 0.6%  EStoxx50 6’274 1.7%  Gold 4’123 1.4%  Bitcoin 61’520 0.4%  Dollar 0.8216 0.2%  Öl 94.0 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998NVIDIA994529Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Barrick Mining-Aktie gesucht: Starke Gewinne überwiegen leichten Umsatz-Dämpfer
Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
Suche...
Plus500 Depot

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.94
CHF
0.20
CHF
4.24 %
15:59:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 13:23:55

International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines
4.94 CHF 4.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 645 Pence auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen der Airline-Holding belegten eine gute Umsatzentwicklung, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der operative Gewinn habe allerdings enttäuscht - wegen der Kosten, die überraschend nicht nur für Kerosin gestiegen seien./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6.45 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
06.11.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen