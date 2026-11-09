International Consolidated Airlines 4.94 CHF 4.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 645 Pence auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen der Airline-Holding belegten eine gute Umsatzentwicklung, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der operative Gewinn habe allerdings enttäuscht - wegen der Kosten, die überraschend nicht nur für Kerosin gestiegen seien./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.