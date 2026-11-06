Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 1.01 Prozent auf 10’673.94 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.296 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.014 Prozent stärker bei 10’784.16 Punkten, nach 10’782.66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’784.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’528.07 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.517 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’541.69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 10’867.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’735.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola HBC (+ 3.36 Prozent auf 41.88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2.51 Prozent auf 14.70 GBP), Endeavour Mining (+ 2.02 Prozent auf 40.94 GBP), Rolls-Royce (+ 1.74 Prozent auf 12.61 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1.52 Prozent auf 4.34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen BT Group (-6.38 Prozent auf 2.17 GBP), Metlen Energy Metals (-4.84 Prozent auf 45.20 EUR), Airtel Africa (-4.01 Prozent auf 2.78 GBP), Hiscox (-3.38 Prozent auf 19.13 GBP) und Sage (-3.20 Prozent auf 11.65 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 97’038’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 270.754 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch