FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|FTSE 100-Kursverlauf
|
06.11.2026 17:58:14
Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Der FTSE 100 verlor heute an Boden.
Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 1.01 Prozent auf 10’673.94 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.296 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.014 Prozent stärker bei 10’784.16 Punkten, nach 10’782.66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’784.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’528.07 Punkten erreichte.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.517 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’541.69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 10’867.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’735.78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola HBC (+ 3.36 Prozent auf 41.88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2.51 Prozent auf 14.70 GBP), Endeavour Mining (+ 2.02 Prozent auf 40.94 GBP), Rolls-Royce (+ 1.74 Prozent auf 12.61 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1.52 Prozent auf 4.34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen BT Group (-6.38 Prozent auf 2.17 GBP), Metlen Energy Metals (-4.84 Prozent auf 45.20 EUR), Airtel Africa (-4.01 Prozent auf 2.78 GBP), Hiscox (-3.38 Prozent auf 19.13 GBP) und Sage (-3.20 Prozent auf 11.65 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 97’038’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 270.754 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Coca-Cola HBC am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’673.94
|-1.01%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.