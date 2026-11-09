Börse London in Grün: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.13 Prozent höher bei 10’687.39 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.246 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.005 Prozent auf 10’673.36 Punkte an der Kurstafel, nach 10’673.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’654.32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’689.25 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’901.09 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9’682.57 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7.40 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 3.35 Prozent auf 42.31 GBP), Fresnillo (+ 2.91 Prozent auf 25.86 GBP), Antofagasta (+ 2.54 Prozent auf 31.92 GBP), Anglo American (+ 2.30 Prozent auf 37.86 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2.06 Prozent auf 4.43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Burberry (-1.94 Prozent auf 10.87 GBP), Barratt Developments (-1.35 Prozent auf 3.28 GBP), Coca-Cola HBC (-1.00 Prozent auf 41.46 GBP), Croda International (-0.72 Prozent auf 36.40 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-0.68 Prozent auf 14.60 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2’357’553 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267.925 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch