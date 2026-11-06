FTSE 100 998185 / GB0001383545
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06.11.2026 15:58:16
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste
Der FTSE 100 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1.82 Prozent schwächer bei 10’586.31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.296 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.014 Prozent auf 10’784.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’528.07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’784.16 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’541.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’867.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9’735.78 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola HBC (+ 1.58 Prozent auf 41.16 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1.52 Prozent auf 4.34 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.50 Prozent auf 14.56 GBP), Computacenter (+ 1.13 Prozent auf 46.50 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 0.87 Prozent auf 127.20 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-6.04 Prozent auf 2.18 GBP), Metlen Energy Metals (-4.51 Prozent auf 45.36 EUR), Next (-3.81 Prozent auf 153.80 GBP), BAT (-3.79 Prozent auf 45.38 GBP) und Airtel Africa (-3.67 Prozent auf 2.79 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 43’260’408 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270.754 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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