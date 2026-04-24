Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Intel
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Intel-Kurs
|>5
|Fallender Intel-Kurs
|Zusammenfassung: Intel Corp. Halten
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 82.28
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 79.81
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:00
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.ch)
|
18:00
|Börse New York in Grün: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
18:00
|Aufschläge in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
17:09
|Intel-Aktie klettert nach Zahlen: Warum Anleger vorsichtig bleiben sollten (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Bullen treiben Intel am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
12:33
|MARKT USA/Technologiewerte mit Rückenwind erwartet (Dow Jones)
Analysen zu Intel Corp.
|17:13
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:02
|Intel Halten
|DZ BANK
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17:13
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:02
|Intel Halten
|DZ BANK
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:13
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:02
|Intel Halten
|DZ BANK
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|65.16
|22.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:37
|
UBS AG
Amazon Buy
|17:36
|
UBS AG
Microsoft Buy
|17:36
|
UBS AG
Alphabet A Neutral
|17:13
|
RBC Capital Markets
Intel Sector Perform
|17:02
|
DZ BANK
Intel Halten
|16:46
|
DZ BANK
Eni Kaufen
|16:45
|
DZ BANK
SAP Verkaufen