Texas Pacific Land Aktie 59176900 / US88262P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500 aktuell
|
12.08.2026 22:33:54
Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone
Der S&P 500 verbuchte am Mittwochabend Zuwächse.
Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsende 0.26 Prozent auf 7’748.50 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.733 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.512 Prozent auf 7’767.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’737.95 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’766.01 Zähler.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.042 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 7’400.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’445.76 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.98 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 19.02 Prozent auf 37.61 USD), Lumentum (+ 13.63 Prozent auf 932.47 USD), Cerebras Systems (+ 11.63 Prozent auf 262.06 USD), Dell Technologies (+ 9.87 Prozent auf 484.50 USD) und Coherent (+ 8.24 Prozent auf 355.64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-6.08 Prozent auf 342.77 USD), Cencora (-5.90 Prozent auf 314.17 USD), Charter A (-4.74 Prozent auf 150.22 USD), AppLovin (-4.68 Prozent auf 303.76 USD) und Tapestry (-4.24 Prozent auf 153.74 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 61’855’537 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AppLovin am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’786.46
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.