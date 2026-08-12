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S&P 500 aktuell 12.08.2026 22:33:54

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der S&P 500 verbuchte am Mittwochabend Zuwächse.

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Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsende 0.26 Prozent auf 7’748.50 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.733 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.512 Prozent auf 7’767.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’737.95 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’766.01 Zähler.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0.042 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 7’400.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’445.76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.98 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 19.02 Prozent auf 37.61 USD), Lumentum (+ 13.63 Prozent auf 932.47 USD), Cerebras Systems (+ 11.63 Prozent auf 262.06 USD), Dell Technologies (+ 9.87 Prozent auf 484.50 USD) und Coherent (+ 8.24 Prozent auf 355.64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-6.08 Prozent auf 342.77 USD), Cencora (-5.90 Prozent auf 314.17 USD), Charter A (-4.74 Prozent auf 150.22 USD), AppLovin (-4.68 Prozent auf 303.76 USD) und Tapestry (-4.24 Prozent auf 153.74 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 61’855’537 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Charter Inc (A) (Charter Communications) 122.75 0.64% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 278.82 -1.05% Coherent Corp.
Dell Technologies 401.66 7.69% Dell Technologies
First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
Intel Corp. 85.87 6.82% Intel Corp.
J. M. Smucker Co. 97.46 1.65% J. M. Smucker Co.
Lumentum Holdings Inc 748.98 -0.47% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 182.18 0.47% NVIDIA Corp.
Super Micro Computer Inc 33.99 17.28% Super Micro Computer Inc
Tapestry 105.86 -14.80% Tapestry
Texas Pacific Land Corp Registered Shs 280.90 -0.40% Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Western Union Company 5.91 5.13% Western Union Company

AppLovin am 12.08.2026

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