Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Durchweg bessere Preise und ein Rekordwachstum der Serverumsätze hätten beim Halbleiterkonzern das siebte Quartal in Folge zu übertroffenen Erwartungen und steigenden Prognosen geführt, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 100.23
|
Abst. Kursziel*:
19.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 100.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.72%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
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KGV*:
-
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