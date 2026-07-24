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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Durchweg bessere Preise und ein Rekordwachstum der Serverumsätze hätten beim Halbleiterkonzern das siebte Quartal in Folge zu übertroffenen Erwartungen und steigenden Prognosen geführt, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.