Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsstart

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.58 Prozent fester bei 26’597.64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.889 Prozent stärker bei 26’680.47 Punkten, nach 26’445.45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’688.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’572.90 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.310 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’281.61 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 26’088.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’681.90 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 21.83 Prozent auf 91.26 USD), CIENA (+ 7.45 Prozent auf 416.39 USD), Veeco Instruments (+ 6.57 Prozent auf 53.45 USD), MKS Instruments (+ 5.64 Prozent auf 310.97 USD) und TTM Technologies (+ 5.54 Prozent auf 137.98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-11.21 Prozent auf 20.51 USD), Nortech Systems (-5.66 Prozent auf 14.01 USD), SMC (-4.28 Prozent auf 481.87 USD), Pegasystems (-3.36 Prozent auf 31.96 USD) und inTest (-3.20 Prozent auf 12.99 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’352’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.564 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 20.83 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch