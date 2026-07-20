Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf die Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die aktuelle Nachfrage-Situation stütze einen Umsatzanstieg, der etwa fünf Prozent über den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies paare sich wohl mit Luft nach oben, was die Bruttomarge betreffe. In der Summe erwartet der Experte ein solides Quartal mit einer Server-Prozessornachfrage, die das Angebot übertreffe./rob/tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 103.09
|
Abst. Kursziel*:
-22.40%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 104.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.33%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:00
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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18:00
|Börse New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
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|Intel Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Intel ein (finanzen.ch)
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|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
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16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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20.07.26
|Intel Aktie News: Intel reagiert am Montagabend positiv (finanzen.ch)
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20.07.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
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20.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
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|Bernstein Research
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|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
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|RBC Capital Markets
|12:25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
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|01.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
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|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|12:25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
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