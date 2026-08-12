Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 102,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'624 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,12 USD zu. Bei 101,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'204'859 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,15 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,76 USD ab. Mit Abgaben von 79,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Chipkonzern Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Nachfrage auf - Aktie setzt Talfahrt fort

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingefahren