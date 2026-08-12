NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.54 Prozent auf 26’588.49 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.889 Prozent stärker bei 26’680.47 Punkten in den Handel, nach 26’445.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’531.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’688.24 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.345 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’281.61 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26’088.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’681.90 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.43 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astronics (+ 17.33 Prozent auf 87.89 USD), CIENA (+ 11.49 Prozent auf 432.05 USD), SpaceX (+ 9.65 Prozent auf 146.15 USD), ADTRAN (+ 7.28 Prozent auf 7.18 EUR) und EZCORP (+ 7.19 Prozent auf 28.91 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-12.55 Prozent auf 1.88 USD), TransAct Technologies (-8.13 Prozent auf 5.31 USD), Century Aluminum (-7.88 Prozent auf 48.17 USD), American Eagle Outfitters (-6.45 Prozent auf 16.24 USD) und Cogent Communications (-5.27 Prozent auf 10.25 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61’855’537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.564 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch