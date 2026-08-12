NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich fester

Um 17:58 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.40 Prozent auf 26’550.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.889 Prozent auf 26’680.47 Punkte an der Kurstafel, nach 26’445.45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’531.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’688.24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.487 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 26’281.61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26’088.20 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’681.90 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.27 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Astronics (+ 15.10 Prozent auf 86.22 USD), CIENA (+ 12.37 Prozent auf 435.46 USD), ADTRAN (+ 7.28 Prozent auf 7.18 EUR), SpaceX (+ 6.80 Prozent auf 142.36 USD) und Veeco Instruments (+ 6.59 Prozent auf 53.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil American Eagle Outfitters (-5.59 Prozent auf 16.39 USD), TransAct Technologies (-5.02 Prozent auf 5.49 USD), Americas Car-Mart (-4.97 Prozent auf 3.06 USD), Pegasystems (-4.78 Prozent auf 31.49 USD) und 3D Systems (-4.72 Prozent auf 3.63 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’872’687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20.83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch